السعودية اليوم / الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا



أبوظبي 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السيريلانكية كولومبو.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية .. مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب السيريلانكي في مواجهة العنف والتطرف.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء .. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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11:36ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.