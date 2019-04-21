السعودية اليوم / أمانة الشرقية تختتم فعاليات أسبوع " الإبداع البلدي "



الدمام 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 أبريل 2019 م واس

اختتمت أمانة المنطقة الشرقية، فعاليات أسبوع “الإبداع البلدي” التي أقيمت في مجمع الظهران التجاري، ونظمها مركز الإبداع البلدي في أمانة المنطقة الشرقية، تزامنا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار لعام 2019م.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الفعاليات التي تمت إقامتها، وأشرف على تنفيذها مركز الإبداع البلدي في الأمانة، تضمنت تنظيم مسابقة عامة بفكرة جديدة ومبدعة، تناولت عدداً من المحاور ذات العلاقة في الشأن البلدي، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي ليكون السكان هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير.

من جهتها بينت مديرة مركز الإبداع البلدي التابع للأمانة لينه اركوبي، أنه تمت إقامة العديد من الفعاليات خلال الأسبوع تضمنت فعالية الرسم الحر في كورنيش الخبر، ومختبر المدينة بحديقة إسكان الخبر وورشة عمل بمركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال التابع لجامعة الأمير محمد بن فهد لمنسوبات الجامعة، كما تم استقبال العديد من الأفكار من الزوار، التي يعمل المركز على دراستها حاليا.

وأشارت إركوبي إلى أن مركز الإبداع البلدي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف الشرائح لتحسين الخدمات البلدية، ومشاركة المجتمع في طرح مقترحات الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، إلى جانب تعزيز الابتكار والإبداع باستثمار المقومات المحلية والثقافية والطاقات الإبداعية.

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11:30ت م

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