السعودية اليوم / أكثر من 2.6 مليون طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي

الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

انطلقت صباح اليوم الأحد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1440 هـ، بعد عام حافل من العمل الجاد، والتحصيل العلمي، ليتوجه أكثر من مليونين وستمائة وسبعون ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى قاعات الاختبارات معلنين بداية الاختبارات النهائية لهذا العام، التي تمتد لأسبوعين.

وتأتي اختبارات نهاية العام بعد استعدادات مكثفة بذلتها 47 إدارة تعليمية في المناطق والمحافظات، وفرت طاقاتها البشرية والمادية لتأدية الاختبارات في أجواء من الانتظام والطمأنينة، وفق خطط زمنية أعد لها منذ وقت مبكر، إضافة إلى العمل على تقديم أوجه الدعم والمساندة للفرق الإشرافية على سير الاختبارات، وتفقد أعمال اللجان، وتكليف إدارات الأمن والسلامة، وإدارة الصحة المدرسية، وقسم التوجيه والإرشاد، بالمتابعة الميدانية للمدارس بشكل مستمر، كما شرعت أقسام الاختبارات والقبول "بنين و بنات" في إدارات التعليم على وضع خطة مسبقة للاختبارات، حيث تم تشكيل اللجان الخاصة بالتدقيق والمتابعة والدعم الفني المباشر للمدارس نظام "نور".

وكانت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية قد اكملت استعداداتها للاختبارات النهائية، بعد اعتماد مشروع تجويد الاختبارات الذي يهدف لقياس كفاءة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والاعتماد على مؤشراته في تحديد نقاط القوة والضعف في عمليات التعلم، وفي إطار التهيئة الميدانية فعّلت المدارس حملة " احترامي لكتابي" عن طريق اللوحات الإرشادية، والكلمات التوجيهية، وتخصيص حاويات للكتب المدرسية تحمل النصائح والرسومات التعبيرية لهذه الحملة.

وفي الوقت الذي يدخل فيه طلاب وطالبات المملكة اختبارات نهاية العام الدراسي كان النظام التعليمي في المملكة قد شهد حاله غير مسبوقة من التأهب والتأهيل المكثف لإجراء اختبارات TIMSS الدولية، التي استهدفت طلاب وطالبات الصفين الرابع الابتدائي والثاني متوسط في مادتي الرياضيات والعلوم وتقام بشكل دوري كل أربع سنوات على مستوى دول العالم.

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// انتهى //

11:27ت م

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