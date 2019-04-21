السعودية اليوم / الأمير فهد بن سلطان يرأس غداً اجتماع الإدارات الحكومية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك



تبوك 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً، الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص سمو أمير منطقة تبوك على الوقوف عن قرب على الاستعدادات التي تم اتخاذها لهذه المناسبة .

وسيركز الاجتماع على مضاعفة جهود الادارات المعنية للتأكد من درجة الاستعدادات لشهر رمضان، كما سيطلع سموه على آخر الاستعدادات للإدارات الحكومية.

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11:25ت م

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