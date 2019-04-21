السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في القصيم



بريدة 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

باشرت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم خدماتها في موقعين بالمنطقة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك"، والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتتواجد الوحدة المتنقلة اليوم في محافظة الشماسية لتقديم خدماتها للنساء لمدة اسبوع, كما تتواجد الوحدة المتنقلة اليوم في مستشفى النبهانية العام لتقديم خدماتها للنساء لمدة يومين.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة وتجديده، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق إضافة إلى الوفاة، وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

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11:01ت م

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