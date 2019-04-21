السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل شابين فلسطينيين من الخليل



الخليل 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، وفتشت عددًا من المنازل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صامد جهاد جعارة، وسامي الطيطي من مخيم العروب، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

فيما داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشت عددًا من المنازل، إضافة إلى مداهمة بلدتي يطا والسموع جنوبًا، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات، وفتشت المركبات، ودققت في هويات الأهالي.

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11:01ت م

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