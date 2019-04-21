انت الان تتابع تفاصيل خبر هجوم مسلح في الرياض.. ومقتل 4 من المهاجمين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 11:46 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام سعودية، ظهر الأحد، إحباط هجوم "إرهابي" على مركز مباحث "الزلفي" شمال العاصمة السعودية الرياض.

وقالت قناة "العربية" السعودية، إن الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي في الزلفي تفيد بمقتل 4 مهاجمين.

يتبع..