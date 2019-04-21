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امرأة تحمل جرة فخارية.. قصة آخر الاكتشافات الأثرية في قرية الفاو بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
عثرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تمثال تاريخي لامرأة تحمل جرة فخارية قرب قرية الفاو عاصمة مملكة كندة الأولى التي تُعد أقدم الحضارات في الجزيرة العربية.
ويجسد هذا الاكتشاف التاريخي قصة حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الجزيرة العربية، حيث كان يتم خلالها استخدام الفخار سواء في تخزين المتاع أو المياه والطعام وغيرها من مناحي الحياة.
وتقع قرية الفاو بالقرب من وادي الدواسر، على بعد 700 كلم جنوب غربي الرياض، واتخذها الكنديون عاصمة لهم منذ القرن الرابع قبل الميلاد.
وتعد القرية مثالاً حياً للمدينة العربية قبل الإسلام، وعُثر فيها على العديد من الآثار الثمينة، منها تمثالا هيراكليس وهربوقواط المرتبطان بالحضارة اليونانية، حيث كانت هناك روابط التاريخية بين شبه الجزيرة العربية والحضارات اليونانية والبيزنطية القديمة.
كما تتميز الفاو بموقعها على الطريق التجاري القديم المعروف بطريق نجران – الجرهاء، وعُرفت كمركزٍ تجاري هام وملتقى للقوافل التجارية، واشتغل أهلها بالتجارة والزراعة.
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