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2019-04-21 طلاب وطالبات المملكة یحصدون جائزة في البطولة الدولیة للروبوت بأمریكا متابعات الخليج 365 - الرياض حصل طلاب وطالبات المملكة المشاركون في البطولة الدولیة للروبوت لعام 2019 بمدينة هیوستن الأمريكیة، على جائزة الحل الإبداعي بالروبوت. Advertisements وقالت وزارة التعلیم إن طلاب المملكة تمكنوا من الفوز بالجائزة متفوقین على 108 فرق من 60 دولة مشاركة في البطولة. وهنأت الوزارة الطلاب بهذا الفوز المشرف، مشیرة إلى أنه يُضاف للإنجازات الأخرى التي حققها أبناء المملكة في مختلف المجالات.









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