أمطار رعدية على عسير وتحذيرات من جريان السيول والأودية

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - عسير

Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير, تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض أودية المنطقة .

وشمل التنبيه مركز السودة، ومدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط، والنماص وبيشة وتثليث والأمواه والربوعة والصبيخة، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشهدت منطقة عسير أمس هطول أمطار متوسطة على محافظة الحرجة ومركز الثويلة التابع لمحافظة ظهران الجنوب.