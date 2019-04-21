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العدل توضح آلية التبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، مع استفسار يتعلق بالتبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ، حيث وجه مغرد سؤالاً لوزارة العدل مفاده: “تم إصدار قرار ٣٤ وتم إرسال رسالة بالجوال للمنفذ ضده حيث إن عنوانه غير معروف”.
وتابع: “هل هذه الرسالة تكفي لإصدار قرار ٤٦؟ أو أن إبلاغه بشكل مباشر أو الإعلان في الصحيفة إلزامي قبل إصدار قرار ٤٦؟”.
ورد حساب التواصل العدلي، قائلاً: “نفيدك بأن التبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ غير مفعَّل حالياً، ويجب إبلاغه شخصياً أو الإعلان بالصحيفة”.
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