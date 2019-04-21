فيديو وصور.. 138 قتيلاً في انفجارات سريلانكا بينهم 9 أجانب

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

قُتل ما لا يقل عن 138 شخصاً في سلسلة اعتداءات استهدفت، اليوم الأحد، ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في سريلانكا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر في الشرطة، إضافة إلى سقوط المئات من المصابين.

وأحصت السلطات حتى الآن 45 قتيلاً بينهم 9 أجانب في العاصمة كولومبو و67 في نيغومبو إلى الشمال و25 في باتيكولوا في شرق البلاد.

فيما قالت شرطة سريلانكا إنها حذرت من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبل انفجارات اليوم.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء السريلانكي الهجمات “الجبانة” التي استهدفت كنائس وفنادق، بينما دعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني بعد الانفجارات.

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وذكر مسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه لم يكن مسموحاً له بالتحدث مع الصحافيين، إن اثنين من الانفجارات يُشتبه في أنهما نُفذا من قبل مفجرين انتحاريين، بحسب ما نقلت “أسوشييتد برس”.

ونشر موقع “ديلي ميرور” صوراً من داخل كنيسة “سان أنتوني” تظهر الهلع بين الحاضرين.

أظهرت الصور الأولية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الذي لحق بكنيسة “سان أنتوني” بالعاصمة السريلانكية كولومبو، الأحد، جراء تفجير هز الكنيسة أثناء قداس عيد الفصح.