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فيديو وصور.. هطول أمطار على الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت الرياض صباح اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مع الحالة الجوية في الرياض عبر وسم (أمطار الرياض) حيث تداولوا مقاطع وصور تظهر هطول الأمطار على الرياض.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصحبها أنخفاض في درجات الحرارة على مناطق( الجوف ،الحدود الشمالية ،تبوك ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة).
فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان. عسير، الباحة ،الرياض ،الشرقية ).
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