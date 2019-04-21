الان تتابع مليونا طالب وطالبة يخوضون اختبارات نهاية العام بالمدارس المتوسطة والثانوية بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: انطلقت اختبارات نهاية العام الدراسي، اليوم، بمختلف مدارس المملكة المتوسطة والثانوية للعم الدارسي 1439 هـ/ 1440 هـ، وانتظم قرابة مليوني طالب وطالبة لخوض الامتحانات داخل الفصول الدراسية والقاعات. وأعلنت وزارة التعليم جاهزية المدارس واستكمال الاستعدادات كافة لاستقبال الطلاب، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لضمان سير الاختبارات وسط أجواء مستقرة. ومن جانبها، أكدت ريم بنت محمد الراشد، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، استعداد كافة الأماكن المخصصة لإجراء الاختبارات، داعية في الوقت ذاته أولياء الأمور إلى تهيئة الاجواء المناسبة لأولادهم داخل المنازل.

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