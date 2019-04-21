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معرض مصري ألماني يكشف أسرار معبد أمنحتب

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني معرض «صور من معبد ملايين السنين لأمنحتب الثالث في طيبة»، المقام في متحف التحنيط الفرعوني، بمدينة الأقصر 721 كلم جنوب القاهرة.

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وتوثق صور المعرض مسيرة 20 عاما من الحفائر وأعمال الترميم التي تقوم بها البعثة المشتركة لوزارة الآثار المصرية، والمعهد الألماني للآثار، ضمن ما يسمى بـ «مشروع ترميم تمثالي ممنون ومعبد أمنحتب الثالث».

وقال المدير العام لآثار الأقصر ومصر العليا الدكتور محمد عويضة «إن المعرض يقام بمناسبة مرور 20 عاما على بدء عمل بعثة الآثار المصرية الألمانية المشتركة في المعبد برئاسة عالمة المصريات الألمانية الدكتورة هوريج سورزيان».

وأشار إلى أن المعرض يشرح لزواره كثيرا من أسرار معبد أمنحتب، وأهم ما شهده من اكتشافات أثرية، وما جرى بين جنباته من أعمال ترميم وتركيب لتماثيل أمنحتب الضخمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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