معرض مصري ألماني يكشف أسرار معبد أمنحتب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الأقصر
افتتح وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني معرض «صور من معبد ملايين السنين لأمنحتب الثالث في طيبة»، المقام في متحف التحنيط الفرعوني، بمدينة الأقصر 721 كلم جنوب القاهرة.
وتوثق صور المعرض مسيرة 20 عاما من الحفائر وأعمال الترميم التي تقوم بها البعثة المشتركة لوزارة الآثار المصرية، والمعهد الألماني للآثار، ضمن ما يسمى بـ «مشروع ترميم تمثالي ممنون ومعبد أمنحتب الثالث».
وقال المدير العام لآثار الأقصر ومصر العليا الدكتور محمد عويضة «إن المعرض يقام بمناسبة مرور 20 عاما على بدء عمل بعثة الآثار المصرية الألمانية المشتركة في المعبد برئاسة عالمة المصريات الألمانية الدكتورة هوريج سورزيان».
وأشار إلى أن المعرض يشرح لزواره كثيرا من أسرار معبد أمنحتب، وأهم ما شهده من اكتشافات أثرية، وما جرى بين جنباته من أعمال ترميم وتركيب لتماثيل أمنحتب الضخمة.
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