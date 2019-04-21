المغنية أديل تنفصل عن سايمون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انفصلت المغنية البريطانية أديل عن زوجها رجل الأعمال سايمون كونيكي، حسبما قال ممثلان عن المغنية في وقت متأخر أمس الأول.

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وقال كارل فيس وبيني تارانتني «لقد انفصلت أديل وشريكها. إنهما ملتزمان بتربية نجلهما معا بحب، وبما أنهما يطالبان دائما بالحفاظ على خصوصيتهما لن يكون هناك مزيد من التصريحات».

وكانت أديل (30 عاما) تزوجت كونيكي سرا عام 2016، بعد أربعة أعوام من إنجاب ابنهما أنجيلو.

واشتهرت المغينة الحائزة على عدد من الجوائز بألبوماتها «19» و«21» و«25».