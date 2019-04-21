هل يتعرف الرضيع على قلب أمه في شخص آخر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتشر في الآونة الأخيرة مقطع فيديو عاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رضيع توفيت والدته أثناء الولادة قبل 4 أشهر، حيث استمر بالبكاء والانزعاج إلى أن وضع في حضن شخص خضع لزراعة قلب تبرعت به أم الرضيع، حيث تعرف الطفل على نبضات قلب أمه وهدأ بعدها.

وعلى الرغم من الادعاءات المؤثرة في مقطع الفيديو، فإن ما تم تصويره ليس حقيقيا، بحسب موقع hoaxorfact، وإنما هو فيديو دعائي صيني مدته 90 ثانية سجل في سنغافورة بهدف زيادة الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء، وكيف أن التبرع من شأنه أن يهب حياة أخرى، إلا أن المقطع احتوى على رسالة عميقة أدت إلى زيادة انتشاره ورواجه عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.