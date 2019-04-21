السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
عثر المعهد الوطني للبحوث في مجال المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا على وحدة تخزين (USB) في فضلات أسد البحر الذي كان محتفظا به في ثلاجة بمركز الأبحاث لأكثر من سنة وفقا لموقع The Irish Times .
وأعلن المعهد نداء لمالكة وحدة التخزين عبر الأخبار، وتدعى أماندا نالي، المتطوعة الوحيدة لأسد البحر على الساحل الجنوبي بأكمله. وجرب تشغيل وحدة التخزين والتي ما زالت تعمل حيث احتوت على صور لصغار حيوان أسد البحر على ساحل ساوث لاند في الجزيرة الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وحدة تخزين في فضلات أسد البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.