وحدة تخزين في فضلات أسد البحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثر المعهد الوطني للبحوث في مجال المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا على وحدة تخزين (USB) في فضلات أسد البحر الذي كان محتفظا به في ثلاجة بمركز الأبحاث لأكثر من سنة وفقا لموقع The Irish Times .

وأعلن المعهد نداء لمالكة وحدة التخزين عبر الأخبار، وتدعى أماندا نالي، المتطوعة الوحيدة لأسد البحر على الساحل الجنوبي بأكمله. وجرب تشغيل وحدة التخزين والتي ما زالت تعمل حيث احتوت على صور لصغار حيوان أسد البحر على ساحل ساوث لاند في الجزيرة الجنوبية.