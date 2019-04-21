السيتي يهيمن على قائمة جائزة الرابطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هيمن لاعبو فريقي مانشستر سيتي وليفربول على القائمة النهائية المكونة من 6 لاعبين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العام التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم، والتي أعلن عنها أمس.

واختير من مانشستر سيتي، سيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا، فيما ضمت القائمة لاعبي ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، وأكمل القائمة لاعب تشيلسي إدين هازارد.

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ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل لاعب من بين اللاعبين الستة في 28 أبريل الحالي.

كما ينافس الثنائي ستيرلينج وسيلفا في قائمة أفضل لاعب صاعد للعام، والتي تعطى للاعبين الذين يبلغون 23 عاما أو أقل مع بداية الموسم.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب صاعد أيضا كل من ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وديفيد بروكس لاعب بورنموث، وديكلان رايس لاعب ويستهام.

وكان لاعب ليفربول، محمد صلاح هو الفائز بالجائزة العام الماضي، فيما فاز ستيرلينج بجائزة أفضل لاعب صاعد.