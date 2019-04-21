حظر بطل 1500 متر 4 أعوام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى أمس توقيع عقوبة الحظر على بطل سباق 1500 متر الأولمبي، أسبيل كيبروب، لمدة أربعة أعوام بسبب تعاطيه المنشطات. وجاء اختبار العداء الكيني، الفائر بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008 وببطولة العالم 3 مرات، إيجابيا لمادة إرثروبويتين في اختبار خارج المنافسة أجراه في2017.



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