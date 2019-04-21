247 قتيلا جراء فيضانات أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول أعلنت الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث أمس أن الأمطار الغزيرة والفيضانات السريعة التي اجتاحت 23 إقليما أودت بحياة 247 شخصا العام الحالي. وقال المتحدث باسم الهيئة حشمت خان بهادوري إن الفيضانات التي بدأت في 20 فبراير واستمرت حتى الشهر الحالي خلفت 300 مصاب آخرين على الأقل، وأضاف بهادوري أن 15 شخصا آخر فقدوا في الفيضانات.



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