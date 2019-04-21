السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على جندي سابق من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، على خلفية اقتحام غامض للسفارة الكورية الشمالية في مدريد في فبراير الماضي.
وأضافت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على كريستوفر آهن الخميس الماضي ومثل أمام محكمة جزئية اتحادية في مدينة لوس أنجلوس، حيث طلب محاميه إغلاق القضية، وهي أول عملية اعتقال في القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر جندي أمريكي متهم باقتحام سفارة كوريا الشمالية بمدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.