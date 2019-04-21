جندي أمريكي متهم باقتحام سفارة كوريا الشمالية بمدريد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على جندي سابق من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، على خلفية اقتحام غامض للسفارة الكورية الشمالية في مدريد في فبراير الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على كريستوفر آهن الخميس الماضي ومثل أمام محكمة جزئية اتحادية في مدينة لوس أنجلوس، حيث طلب محاميه إغلاق القضية، وهي أول عملية اعتقال في القضية.