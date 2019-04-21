مقتل 4 جنود أتراك على حدود العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أمس أن أربعة جنود قتلوا في اشتباكات مع «إرهابيين» على الحدود التركية مع العراق، ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها «إن ستة جنود أصيبوا في العمليات المناهضة للإرهاب».

وتشهد المنطقة التي تهيمن عليها أغلبية كردية عقودا من الاشتباكات بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني المحظور «بي كيه كيه»، وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب.

وأدت الحملة المسلحة منذ أكثر من 30 عاما ضد تركيا، إلى قتل ما يقرب من 40 شخصا، بينهم عدد من النساء والأطفال، بحسب الأناضول.