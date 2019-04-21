السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت الشرطة اليونانية العثور على 59 مهاجرا غير شرعي مختبئين داخل شاحنة تحمل لوحات معدنية مسروقة. وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن الشرطة اليونانية أمس أنه جرى إيقاف الشاحنة على طريق سريع يبعد نحو 30 كلم شرق مدينة سالونيك اليونانية، حيث كانت تحمل لوحات بلغارية تم الإبلاغ عن سرقتها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 59 مهاجرا في قبضة شرطة اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.