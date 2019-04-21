دبي تستضيف مؤتمر المدن الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ دبي

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الـ25 للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر حتى 25 أبريل الحالي، في إمارة دبي الإماراتية بمشاركة إقليمية وعالمية.

وقال المدير العام لمنصة الخدمات الذكية أيوب كاظم، «إن الإمارات أضحت واجهة رائدة عالميا في التحول الرقمي الحكومي، بفضل جهودها في فتح الأبواب أمام الفرص، حيث جاءت السادسة عالميا على صعيد جودة خدمات شبكة الانترنت».