السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ بريدة
ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أمس الأول مستودعا عشوائيا داخل إحدى الاستراحات بمدينة بريدة، يستخدم لتخزين المواد الغذائية والمواد الصحية.
وأوضحت الأمانة في بيان لها أن بلدية شرق بريدة باشرت على الفور إغلاق الموقع، حيث جرت مصادرة جميع محتويات المستودع الذي يفتقر لأدنى متطلبات الاشتراطات الصحية، وإتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مواد صحية.
وأشارت إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية الجميع للإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة بالاتصال على الرقم 940.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 7 أطنان مواد غذائية فاسدة في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.