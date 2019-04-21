إتلاف 7 أطنان مواد غذائية فاسدة في القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ بريدة

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أمس الأول مستودعا عشوائيا داخل إحدى الاستراحات بمدينة بريدة، يستخدم لتخزين المواد الغذائية والمواد الصحية.

وأوضحت الأمانة في بيان لها أن بلدية شرق بريدة باشرت على الفور إغلاق الموقع، حيث جرت مصادرة جميع محتويات المستودع الذي يفتقر لأدنى متطلبات الاشتراطات الصحية، وإتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مواد صحية.

وأشارت إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية الجميع للإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة بالاتصال على الرقم 940.