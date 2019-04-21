لجنة إصلاح ذات البين تناقش المهددات الأمنية للأسرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

نظمت لجنة إصلاح ذات البين التابعة لإمارة مكة المكرمة ندوة «الحماية الأسرية من العنف والجريمة والإرهاب»، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة في الحماية من العنف والجريمة والإرهاب، ومحور الأسرة والمخدرات، بحضور عدد من المثقفات في المجتمع من مكة وجدة والطائف، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وتناولت الندوة محور المرأة والإرهاب وموضوع الأسرة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب أهم وسائل حماية الأبناء من الولوج في عالم الانحرافات والجريمة والعنف والإرهاب، وأبرز مهددات الأسرة الأمنية في الوقت الراهن، وعن خطر الجريمة والإرهاب، وكيف تتكون الشخصية الإرهابية وأنواع الإرهاب والخلايا الإرهابية، وكيف نعرف أن أبناءنا دخلوا خلايا إرهابية.

وأوضحت رئيسة الدائرة التخصصية الرابعة باللجنة الدكتورة منيرة العكاس أن الدائرة الرابعة تهدف إلى تنظيم مثل هذه الندوات المجتمعية؛ لتوعية المجتمع بالحماية الأسرية من العنف والجريمة والإرهاب، مشيرة إلى أن الدين الإسلامي يهتم بتكوين الأسرة والعناية بها؛ لأنها أساس المجتمع.