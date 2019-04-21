وظائف إدارية وهندسية بجامعة الأمير سطام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ السيح

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية «رجال»، وعدد من الوظائف الصحية «رجال - نساء»، وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر «رجال - نساء»، في مقرها بمدينة السيح وفي الكليات التابعة للجامعة وفروعها، وذلك عبر المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات العملية المطلوبة، بحسب المسميات والشروط المعلن عنها.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة إلى التقدم عبر البوابة الالكترونية للتوظيف على موقعها، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية. ويستمر استقبال طلبات المتقدمين حتى الخميس المقبل.