السعودية | تكليف 3 أئمة في الحرمين في شهر رمضان

شكرا لقرائتكم تكليف 3 أئمة في الحرمين في شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتكليف عدد من الأئمة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٠هـ.

ففي المسجد الحرام بمكة المكرمة، تم تكليف الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وفي المسجد النبوي بالمدنية المنورة، تم تكليف كل من الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، والشيخ الدكتور خالد المهنا، وذلك بحسب ما أورده حساب رئاسة الحرمين الشريفين الرسمي على "تويتر".

وبهذه المناسبة، قدم الرئيس العام لرئاسة الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقته الكريمة على إمامة عدد من الأئمة للمصلين.