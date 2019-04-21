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كشفت شركة "أبل" الأمريكية، عن افتتاحها مختبرًا سريًّا جديدًا، يهدف لـ"إنقاذ الأرض".
وأوضحت الشركة الأمريكية؛ وفقًا لما نشره موقع "أبل نيوزروم" الرسمي، أن المختبر السري الجديد، يستهدف تطوير مستقبل إعادة التدوير في العالم، والذي يمكن أن يساهم بصورة كبيرة في إنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية الناجمة عن التلوث.
وأشارت إلى أن المختبر السري الجديد، واقع في ولاية تكساس الأمريكية، دون أن تفصح عن عنوانه بالضبط.
كما قالت "أبل": إن مختبرها يعمل بصورة كاملة بنظام الذكاء الصناعي والروبوتات؛ من أجل تفكيك أجهزة "آيفون"، وإعادة تدويرها بصورة آمنة لإنقاذ الأرض.
وتم تصميم مختبر "أبل" السري بمساحة تزيد على 836 مترًا مربعًا، لتطوير وتحسين تقنيات إعادة تدوير المنتجات الذكية.
وسيكون على رأس الأجهزة العاملة في المختبر السري الجديد، روبوت إعادة التدوير الخاص بـ"أبل" والمعروف باسم "ديزي"، والذي أطلقته العام الماضي.
وتُخضع "أبل" روبوت "ديزي" لتطويرات عديدة؛ مما مكّنه من تفكيك نحو 12 نموذجًا مختلفًا لهواتف "آيفون"، بمعدل وصل إلى 12 مليون هاتف سنويًّا.
وتعهدت "أبل" بمشاركة النتائج مع شركات التكنولوجيا الأخرى؛ في ظل عدم وجود تقنية فعالة لإعادة تدوير بعض المواد.
"أبل" تكشف عن مختبر سري لـ"إنقاذ الأرض"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-21
كشفت شركة "أبل" الأمريكية، عن افتتاحها مختبرًا سريًّا جديدًا، يهدف لـ"إنقاذ الأرض".
وأوضحت الشركة الأمريكية؛ وفقًا لما نشره موقع "أبل نيوزروم" الرسمي، أن المختبر السري الجديد، يستهدف تطوير مستقبل إعادة التدوير في العالم، والذي يمكن أن يساهم بصورة كبيرة في إنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية الناجمة عن التلوث.
وأشارت إلى أن المختبر السري الجديد، واقع في ولاية تكساس الأمريكية، دون أن تفصح عن عنوانه بالضبط.
كما قالت "أبل": إن مختبرها يعمل بصورة كاملة بنظام الذكاء الصناعي والروبوتات؛ من أجل تفكيك أجهزة "آيفون"، وإعادة تدويرها بصورة آمنة لإنقاذ الأرض.
وتم تصميم مختبر "أبل" السري بمساحة تزيد على 836 مترًا مربعًا، لتطوير وتحسين تقنيات إعادة تدوير المنتجات الذكية.
وسيكون على رأس الأجهزة العاملة في المختبر السري الجديد، روبوت إعادة التدوير الخاص بـ"أبل" والمعروف باسم "ديزي"، والذي أطلقته العام الماضي.
وتُخضع "أبل" روبوت "ديزي" لتطويرات عديدة؛ مما مكّنه من تفكيك نحو 12 نموذجًا مختلفًا لهواتف "آيفون"، بمعدل وصل إلى 12 مليون هاتف سنويًّا.
وتعهدت "أبل" بمشاركة النتائج مع شركات التكنولوجيا الأخرى؛ في ظل عدم وجود تقنية فعالة لإعادة تدوير بعض المواد.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
11:38 AM
يعمل بصورة كاملة بنظام الذكاء الصناعي والروبوتات
كشفت شركة "أبل" الأمريكية، عن افتتاحها مختبرًا سريًّا جديدًا، يهدف لـ"إنقاذ الأرض".
وأوضحت الشركة الأمريكية؛ وفقًا لما نشره موقع "أبل نيوزروم" الرسمي، أن المختبر السري الجديد، يستهدف تطوير مستقبل إعادة التدوير في العالم، والذي يمكن أن يساهم بصورة كبيرة في إنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية الناجمة عن التلوث.
وأشارت إلى أن المختبر السري الجديد، واقع في ولاية تكساس الأمريكية، دون أن تفصح عن عنوانه بالضبط.
كما قالت "أبل": إن مختبرها يعمل بصورة كاملة بنظام الذكاء الصناعي والروبوتات؛ من أجل تفكيك أجهزة "آيفون"، وإعادة تدويرها بصورة آمنة لإنقاذ الأرض.
وتم تصميم مختبر "أبل" السري بمساحة تزيد على 836 مترًا مربعًا، لتطوير وتحسين تقنيات إعادة تدوير المنتجات الذكية.
وسيكون على رأس الأجهزة العاملة في المختبر السري الجديد، روبوت إعادة التدوير الخاص بـ"أبل" والمعروف باسم "ديزي"، والذي أطلقته العام الماضي.
وتُخضع "أبل" روبوت "ديزي" لتطويرات عديدة؛ مما مكّنه من تفكيك نحو 12 نموذجًا مختلفًا لهواتف "آيفون"، بمعدل وصل إلى 12 مليون هاتف سنويًّا.
وتعهدت "أبل" بمشاركة النتائج مع شركات التكنولوجيا الأخرى؛ في ظل عدم وجود تقنية فعالة لإعادة تدوير بعض المواد.
، "أبل" تكشف عن مختبر سري لـ"إنقاذ الأرض" ،
المصدر : الخليج 365
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