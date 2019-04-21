، "محافظ ينبع": للمرأة دور هام في المجتمع وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لها ضرورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - السحيمي أكد الحاجة لتلبية احتياجاتها وتوفير خدمات متطورة تستجيب للتغيرات

أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ضرورة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة؛ انطلاقًا من دورها الهام في المجتمع والحاجة إلى تلبية احتياجاتها وتوفير خدمات متطورة تستجيب لتغيرات العصر.

جاء ذلك بعد لقائه بمكتبه فريق عمل من اللجنة النسائية الاستشارية بإمارة منطقة المدينة المنورة؛ حيث تلا ذلك مناقشة الخدمات المقدمة للمرأة في مختلف المجالات بالمحافظة؛ فيما أعرب أعضاء فريق العمل، عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال وتعاونه المثمر.

وتأتي زيارة فريق العمل النسائي؛ للاطلاع على وضع المرأة الموظفة في الجهات الحكومية، وهل هناك تمكين لها من القيام بأعمال فاعلة ومهمة ضمن اختصاصات الإدارة.