، لمسة وفاء .. مدرسة تزيّن قاعات الاختبار باسمَيْ فقيدَيْ "تعليم تبوك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديراً لما قدّماه "البلوي" و"العطوي" للتعليم في مسيرتهما العملية

زيّنت "متوسطة القادسية" في تبوك، قاعتيْن من قاعات الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثاني باسمَيْ مشرفيْن من مشرفي "تعليم تبوك" اللذين وافاهما الأجل وتُوفيا خلال العام الدراسي 1440هـ، بعد معاناةٍ مع المرض.

والمكرّمان هما مشرف القيادة المدرسية يوسف عيد البلوي؛ ومشرف التوجيه والإرشاد دخيل الله العطوي؛ عرفاناً لهما ولما قدّماه للتعليم في مسيرتهما العملية.