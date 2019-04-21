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زيّنت "متوسطة القادسية" في تبوك، قاعتيْن من قاعات الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثاني باسمَيْ مشرفيْن من مشرفي "تعليم تبوك" اللذين وافاهما الأجل وتُوفيا خلال العام الدراسي 1440هـ، بعد معاناةٍ مع المرض.
والمكرّمان هما مشرف القيادة المدرسية يوسف عيد البلوي؛ ومشرف التوجيه والإرشاد دخيل الله العطوي؛ عرفاناً لهما ولما قدّماه للتعليم في مسيرتهما العملية.
لمسة وفاء .. مدرسة تزيّن قاعات الاختبار باسمَيْ فقيدَيْ "تعليم تبوك"نواف الغضوري الخليج 365 2019-04-21
زيّنت "متوسطة القادسية" في تبوك، قاعتيْن من قاعات الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثاني باسمَيْ مشرفيْن من مشرفي "تعليم تبوك" اللذين وافاهما الأجل وتُوفيا خلال العام الدراسي 1440هـ، بعد معاناةٍ مع المرض.
والمكرّمان هما مشرف القيادة المدرسية يوسف عيد البلوي؛ ومشرف التوجيه والإرشاد دخيل الله العطوي؛ عرفاناً لهما ولما قدّماه للتعليم في مسيرتهما العملية.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
11:30 AM
تقديراً لما قدّماه "البلوي" و"العطوي" للتعليم في مسيرتهما العملية
زيّنت "متوسطة القادسية" في تبوك، قاعتيْن من قاعات الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثاني باسمَيْ مشرفيْن من مشرفي "تعليم تبوك" اللذين وافاهما الأجل وتُوفيا خلال العام الدراسي 1440هـ، بعد معاناةٍ مع المرض.
والمكرّمان هما مشرف القيادة المدرسية يوسف عيد البلوي؛ ومشرف التوجيه والإرشاد دخيل الله العطوي؛ عرفاناً لهما ولما قدّماه للتعليم في مسيرتهما العملية.
، لمسة وفاء .. مدرسة تزيّن قاعات الاختبار باسمَيْ فقيدَيْ "تعليم تبوك" ،
المصدر : الخليج 365
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