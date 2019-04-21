، "أمير الرياض" يكرّم الفائزين بجائزة "جامعة سعود للتميز العلمي" .. الأربعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتضمن 8 فروع لرفع المستوى الأكاديمي والبحث العلمي والإبداعي

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها الثامنة، ويكرّم الفائزين في قاعة الشيخ حمد الجاسر ببهو الجامعة.

وكشف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور خالد بن ابراهيم الحميزي؛ أن هذه الجائزة سنوية وتسعى لتهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار، وتعمل على تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطلاب وتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع والتنافس العلمي والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالجامعة كماً ونوعاً.

وأضاف الحميزي: جاءت الجائزة لتخدم الهدف الأول من الخطة الإستراتيجية لجامعة الملك سعود المتعلق بالإجادة والتميز البحثي، من خلال رفع المستوى الأكاديمي والبحث العلمي والإبداعي الذي يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق التميز في مختلف المجالات العلمية.

وقال عميد البحث العلمي أمين الجائزة الدكتور محمد بن ابراهيم الوابل؛ إن هذه الجائزة تأتي تتويجاً منظماً للعمل البحثي في الجامعة للارتقاء به جودةً وإنتاجاً، وتأتي هذا العام وقد أكملت 8 سنوات على انطلاقتها، وكان لها أثر إيجابي في الدورات السابقة من حيث زيادة الإنتاج العلمي والتقني وتحسين نوعيته وإيجاد منافسة علمية بين الباحثين للحصول عليها.

ونوّه الوابل؛ إلى أن الجائزة تتضمن ثمانية فروع تشمل: المسيرة العلمية، وجودة البحث العلمي، والنشر في مجلات النخبة، والشراكة البحثية المجتمعية والابتكارات، والكتاب المؤلف، والمترجم، والتميز البحثي لطلبة الجامعة والمبتعث.