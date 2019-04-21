، "آل مغيرة" يتقدم 55 مشرفًا لمتابعة سير الاختبارات بالأفلاج.. رصد وتدوين وإشادة ،

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تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم، سير أعمال الاختبارات بمدارس قطاع ليلى؛ فيما شملت زيارة مدير التعليم، اليوم الأحد، ثانوية ليلى، ومتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن.
واطمأن "آل مغيرة" خلالها جولته، على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل قاعات الامتحانات، واطلع على سير اللجان وكنترول الاختبارات وجدول أعمال التدوين والرصد والتصحيح والمراجعة والتدقيق.
وثمّن لقادة المدارس ومنسوبيها تنظيم ومتابعة أعمال الاختبار، وتهيئة قاعات الامتحان للطلاب؛ مشيدًا بحرص منسوبي المدارس على تهيئة لجان الاختبارات لتقديم ما يخدم الطلاب في أداء اختباراتهم، كما قام كذلك مساعدو مدير التعليم اليوم، بجولات مماثلة على عدد من مدارس المحافظة.
وفي شأن متصل قام 55 مشرفًا بمتابعة سير الاختبارات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس المحافظة؛ للاطلاع على ملف الاختبارات بها، وجداول التصحيح والمراجعة والتدقيق الإشراف اليومي على الطلاب بين فترتيْ الاختبار والانتظام، بالتصحيح وملاءمة الأسئلة للزمن المقرر للإيجابة، وتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ومتابعة رصد الدرجات في نظام "نور"، وغيرها من أعمال الاختبارات الأخرى.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أنهت استعدادها لاختبار الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1439- 1440هـ، بإعداد خطة يقوم خلالها المشرفون والمشرفات، الذين تم توزيعهم على كافة مدارس المحافظة، بتغطية الزيارات الميدانية، ومتابعة سير عمل الاختبارات بالمدارس، وتجهيز لجنة بقسم الاختبارات والقبول بالإدارة يتم خلالها متابعة أعمال التصحيح والرصد من قِبَل المشرف الزائر لتدوين التقارير التي ترد من قِبَل المشرفين والمشرفات ومعالجتها بشكل يومي.
"آل مغيرة" يتقدم 55 مشرفًا لمتابعة سير الاختبارات بالأفلاج.. رصد وتدوين وإشادةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-21
تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم، سير أعمال الاختبارات بمدارس قطاع ليلى؛ فيما شملت زيارة مدير التعليم، اليوم الأحد، ثانوية ليلى، ومتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن.
واطمأن "آل مغيرة" خلالها جولته، على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل قاعات الامتحانات، واطلع على سير اللجان وكنترول الاختبارات وجدول أعمال التدوين والرصد والتصحيح والمراجعة والتدقيق.
وثمّن لقادة المدارس ومنسوبيها تنظيم ومتابعة أعمال الاختبار، وتهيئة قاعات الامتحان للطلاب؛ مشيدًا بحرص منسوبي المدارس على تهيئة لجان الاختبارات لتقديم ما يخدم الطلاب في أداء اختباراتهم، كما قام كذلك مساعدو مدير التعليم اليوم، بجولات مماثلة على عدد من مدارس المحافظة.
وفي شأن متصل قام 55 مشرفًا بمتابعة سير الاختبارات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس المحافظة؛ للاطلاع على ملف الاختبارات بها، وجداول التصحيح والمراجعة والتدقيق الإشراف اليومي على الطلاب بين فترتيْ الاختبار والانتظام، بالتصحيح وملاءمة الأسئلة للزمن المقرر للإيجابة، وتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ومتابعة رصد الدرجات في نظام "نور"، وغيرها من أعمال الاختبارات الأخرى.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أنهت استعدادها لاختبار الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1439- 1440هـ، بإعداد خطة يقوم خلالها المشرفون والمشرفات، الذين تم توزيعهم على كافة مدارس المحافظة، بتغطية الزيارات الميدانية، ومتابعة سير عمل الاختبارات بالمدارس، وتجهيز لجنة بقسم الاختبارات والقبول بالإدارة يتم خلالها متابعة أعمال التصحيح والرصد من قِبَل المشرف الزائر لتدوين التقارير التي ترد من قِبَل المشرفين والمشرفات ومعالجتها بشكل يومي.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
10:41 AM
متابعة أعمال التصحيح والرصد من قِبَل المشرفين ومعالجة أوجه القصور تباعًا
تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم، سير أعمال الاختبارات بمدارس قطاع ليلى؛ فيما شملت زيارة مدير التعليم، اليوم الأحد، ثانوية ليلى، ومتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن.
واطمأن "آل مغيرة" خلالها جولته، على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل قاعات الامتحانات، واطلع على سير اللجان وكنترول الاختبارات وجدول أعمال التدوين والرصد والتصحيح والمراجعة والتدقيق.
وثمّن لقادة المدارس ومنسوبيها تنظيم ومتابعة أعمال الاختبار، وتهيئة قاعات الامتحان للطلاب؛ مشيدًا بحرص منسوبي المدارس على تهيئة لجان الاختبارات لتقديم ما يخدم الطلاب في أداء اختباراتهم، كما قام كذلك مساعدو مدير التعليم اليوم، بجولات مماثلة على عدد من مدارس المحافظة.
وفي شأن متصل قام 55 مشرفًا بمتابعة سير الاختبارات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس المحافظة؛ للاطلاع على ملف الاختبارات بها، وجداول التصحيح والمراجعة والتدقيق الإشراف اليومي على الطلاب بين فترتيْ الاختبار والانتظام، بالتصحيح وملاءمة الأسئلة للزمن المقرر للإيجابة، وتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ومتابعة رصد الدرجات في نظام "نور"، وغيرها من أعمال الاختبارات الأخرى.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أنهت استعدادها لاختبار الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1439- 1440هـ، بإعداد خطة يقوم خلالها المشرفون والمشرفات، الذين تم توزيعهم على كافة مدارس المحافظة، بتغطية الزيارات الميدانية، ومتابعة سير عمل الاختبارات بالمدارس، وتجهيز لجنة بقسم الاختبارات والقبول بالإدارة يتم خلالها متابعة أعمال التصحيح والرصد من قِبَل المشرف الزائر لتدوين التقارير التي ترد من قِبَل المشرفين والمشرفات ومعالجتها بشكل يومي.
، "آل مغيرة" يتقدم 55 مشرفًا لمتابعة سير الاختبارات بالأفلاج.. رصد وتدوين وإشادة ،
المصدر : الخليج 365
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