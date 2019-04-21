، شاهد .. "طالبة الهير مانسكي" تتحدّى مرضها النادر وتكرّم مدير مدرستها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنجز قبولها حتى استطاعت دراسة السادس الابتدائي رغم ظروفها الصحية

كرّمت الطالبة "ريتاج الشهري"؛ المشرف العام للمدرسة التي تدرس بها بالرياض الذي أسهم في إنجاز قبولها كطالبة بالمدرسة حتى استطاعت الدراسة للسادس الابتدائي رغم ظروفها الصحية.

وكانت مدارس عدة قد اعتذرت عن عدم قبول "ريتاج"؛ بسبب مرض نادر تعانيه وهو "متلازمة هير مانسكي بودلاك" وتليف رئوي ونقص المناعة وتعيش على أسطوانة غاز الأوكسجين.

بدورها، قدّمت الطالبة "ريتاج الشهري"؛ شكرها وتقديرها لإدارة المدرسة ومنسوبيها كافة؛ لتقديمهم الرعاية والاهتمام والتعليم.