، مع انطلاق الاختبارات.. "الغذاء والدواء" تحذّر من خطورة "الكبتاجون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يصيب المخيخ والجهاز العصبي وتصل إلى الإدمان نتيجة التعاطي المستمر

مع انطلاق اختبارات نهاية العام اليوم الأحد بكافة مناطق المملكة، حذّرت هيئة الغذاء والدواء من الاضطرابات التي تصيب المخيخ والجهاز العصبي عند تناول حبوب الكبتاجون، وتصل إلى الإدمان نتيجة التعاطي المستمر.

ولفتت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته على صفحتها بـ"تويتر" اليوم، إلى أن مخاطر الكبتاجون "وهو أحد مشتقات مركب الأمفيتامين"، تتمثل في كونه مادة مخدرة يمنع تداولها وليس لها فائدة طبية ويعاقب القانون متداوليها.

وأفادت الهيئة بأن الترويج لحبوب الكبتاجون ينتشر خلال فترة الاحتبارات بداعي زيادتها للنشاط والتركيز الذهني؛ لكن تناولها يؤدي إلى الكثير من الأضرار أهمها: أعراض اضطرابات عضوية بالمخ، وونقص كريات الدم البيضاء، والأنيميا في الجسم، وفقدان الاتزان، والشك في الآخرين، وضمور بالمخيخ والجهاز العصبي، والإدمان نتيجة التعاطي المستمر، وكذلك الإصابة بالهلاوس السمعية والبصرية، واعتلال الصحة، والسلوك الهسنيري دون وعي، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب، وهبوط التنفس والسكتة القلبية.

جدير بالذكر أن اختبارات نهاية العام، انطلقت صباح اليوم الأحد بمختلف المدارس المتوسطة والثانوية بالمملكة؛ بينما وقف مديرو عموم المناطق على سير الاختبارات المركزية، والانضباط المدرسي؛ لمتابعة سير العملية، والاطمئنان على تهيئة الأجواء للطلبة والطلبات في جميع المراحل التعليمية.