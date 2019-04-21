، فيديو مروع.. اللقطات الأولى لتفجيرات كنائس سريلانكا ،

- 1/2
- 2/2
رصد مقطع فيديو، الدمار الكبير الذي لَحِق بإحدى الكنائس في سريلانكا؛ وذلك إثر وقوع 5 انفجارات في 3 كنائس وفندقين، صباح اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا.
وأعلن روان غوناسيكيرا، المتحدث باسم الشرطة السيريلانكية، وقوع 5 انفجارات في 3 كنائس وفندقين؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا؛ في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحيون بيوم الفصح؛ حسب وكالة "رويترز".
وقال موقع "يورو نيوز": إن الانفجارات وقعت في فندقين وكنيسة في العاصمة كولومبو؛ في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.
وقال مصدر في فريق المتفجرات بالشرطة: إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفًا: "فرقنا تشارك في نقل الضحايا". وأكدت مصادر من فندقين سياحيين بارزين في كولومبو، التفجيرات؛ ولكنها لم تذكر أي تفاصيل، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
ورصد مقطع فيديو، الدمار الكبير الذي لَحِق بإحدى الكنائس، وسط حضور قوي لعناصر الأمن والإسعاف، كما رصدت لقطات تلفزيونية أخرى سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
فيديو مروع.. اللقطات الأولى لتفجيرات كنائس سريلانكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-21
رصد مقطع فيديو، الدمار الكبير الذي لَحِق بإحدى الكنائس في سريلانكا؛ وذلك إثر وقوع 5 انفجارات في 3 كنائس وفندقين، صباح اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا.
وأعلن روان غوناسيكيرا، المتحدث باسم الشرطة السيريلانكية، وقوع 5 انفجارات في 3 كنائس وفندقين؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا؛ في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحيون بيوم الفصح؛ حسب وكالة "رويترز".
وقال موقع "يورو نيوز": إن الانفجارات وقعت في فندقين وكنيسة في العاصمة كولومبو؛ في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.
وقال مصدر في فريق المتفجرات بالشرطة: إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفًا: "فرقنا تشارك في نقل الضحايا". وأكدت مصادر من فندقين سياحيين بارزين في كولومبو، التفجيرات؛ ولكنها لم تذكر أي تفاصيل، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
ورصد مقطع فيديو، الدمار الكبير الذي لَحِق بإحدى الكنائس، وسط حضور قوي لعناصر الأمن والإسعاف، كما رصدت لقطات تلفزيونية أخرى سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
10:52 AM
مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا في 5 انفجارات
رصد مقطع فيديو، الدمار الكبير الذي لَحِق بإحدى الكنائس في سريلانكا؛ وذلك إثر وقوع 5 انفجارات في 3 كنائس وفندقين، صباح اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا.
وأعلن روان غوناسيكيرا، المتحدث باسم الشرطة السيريلانكية، وقوع 5 انفجارات في 3 كنائس وفندقين؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا؛ في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحيون بيوم الفصح؛ حسب وكالة "رويترز".
وقال موقع "يورو نيوز": إن الانفجارات وقعت في فندقين وكنيسة في العاصمة كولومبو؛ في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.
وقال مصدر في فريق المتفجرات بالشرطة: إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفًا: "فرقنا تشارك في نقل الضحايا". وأكدت مصادر من فندقين سياحيين بارزين في كولومبو، التفجيرات؛ ولكنها لم تذكر أي تفاصيل، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
ورصد مقطع فيديو، الدمار الكبير الذي لَحِق بإحدى الكنائس، وسط حضور قوي لعناصر الأمن والإسعاف، كما رصدت لقطات تلفزيونية أخرى سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
، فيديو مروع.. اللقطات الأولى لتفجيرات كنائس سريلانكا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مروع.. اللقطات الأولى لتفجيرات كنائس سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.