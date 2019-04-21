، فيديو مروع.. اللقطات الأولى لتفجيرات كنائس سريلانكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا في 5 انفجارات

رصد مقطع فيديو، الدمار الكبير الذي لَحِق بإحدى الكنائس في سريلانكا؛ وذلك إثر وقوع 5 انفجارات في 3 كنائس وفندقين، صباح اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا.

وأعلن روان غوناسيكيرا، المتحدث باسم الشرطة السيريلانكية، وقوع 5 انفجارات في 3 كنائس وفندقين؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 322 شخصًا؛ في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحيون بيوم الفصح؛ حسب وكالة "رويترز".

وقال موقع "يورو نيوز": إن الانفجارات وقعت في فندقين وكنيسة في العاصمة كولومبو؛ في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.

وقال مصدر في فريق المتفجرات بالشرطة: إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفًا: "فرقنا تشارك في نقل الضحايا". وأكدت مصادر من فندقين سياحيين بارزين في كولومبو، التفجيرات؛ ولكنها لم تذكر أي تفاصيل، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

ورصد مقطع فيديو، الدمار الكبير الذي لَحِق بإحدى الكنائس، وسط حضور قوي لعناصر الأمن والإسعاف، كما رصدت لقطات تلفزيونية أخرى سقوط عدد من الضحايا على الأرض.