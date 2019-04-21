وزير الصحة: التدخين من أسوأ المؤثرات على الصحة.. للإقلاع عنه اتصلوا على ٩٣٧

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن التدخين يعتبر أسوأ المؤثرات على الصحة. ‏مبينًا أنه حسب مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي فإن متوسط عمر المدخن أقل من غيره بعشر سنوات.

ودعا الوزير ‏للإقلاع عن التدخين إلى الاتصال على ٩٣٧. وكان وزير الصحة قد قدم شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على قراره حظر التدخين في أماكن العمل بالمنشآت.