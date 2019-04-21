أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن التدخين يعتبر أسوأ المؤثرات على الصحة. مبينًا أنه حسب مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي فإن متوسط عمر المدخن أقل من غيره بعشر سنوات.
ودعا الوزير للإقلاع عن التدخين إلى الاتصال على ٩٣٧. وكان وزير الصحة قد قدم شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على قراره حظر التدخين في أماكن العمل بالمنشآت.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: التدخين من أسوأ المؤثرات على الصحة.. للإقلاع عنه اتصلوا على ٩٣٧ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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