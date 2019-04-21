مصادر توضِّح لـ«عاجل» تفاصيل مشروع جديد لـ«العمل» حول الحماية الأسرية

علمت «عاجل» من مصادرها أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قررت طرح مبادرة مشروع «ضخم»؛ لتوسيع خدمات الحماية الأسرية، لتشمل جميع مناطق المملكة الجغرافية، بالشراكة مع القطاع الثالث.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن المشروع الجديد يرتكز على إنشاء مراكز حماية الطفل ودور الإيواء والتي تكون في حاجة ماسة لإنشاء مراكز للحماية من الإيذاء بهدف الوصول لحالات الإيذاء بشكل أسرع وتقليل انتشار حالات العنف.

وقالت المصادر إن الوزارة تهدف من مشروعها الجديد إلى «تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم خدمات الحماية فيها وإعادة تأهيل الحالات المعنَّفة من خلال الخطط العلاجية الاجتماعية والنفسية وتقديم الدعم الأمني والقضائي، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لزيادة كفاءة الكوادر العاملة في المركز وفق نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية».

وأشارت مصادر «عاجل» إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ المشروع الجديد خلال 19 شهرًا تقريبًا، بعد إسناده للجهات التي نجحت في الفوز به عبر المنافسة على أخذه عبر منصة اعتماد والذي سوف يوسع تغطية خدمات حماية الطفل والأسرة من العنف والإيذاء في جميع مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة ونقلها من الوضع الحالي.