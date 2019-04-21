«العمل والتنمية» تطلق حملة المليون متطوع في 25 إبريل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إطلاق حملة لمليون متطوع، وذلك سعيًا لرفع مستوى العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة، واستكمال مسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030.

‎وتتيح الوزارة للراغبات بالمشاركة في حملة المليون متطوع من خلال فعالية التشكيل البشري لكلمة (متطوع)، لتسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية‎ على الرابط المخصص لذلك:

www.bit.ly/V-Alanood التي ستنفذ يوم الخميس 25 إبريل 2019م، من الساعة 4 مساءً حتى 8.30 مساءً، في مقرّ ملعب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وسيتم احتساب الساعات التطوعية للمشاركات وتوثيقها تقديرًا لجهودهم التطوعية، ويشترط للفتيات أقل من 16 سنة إحضار موافقة ولي الأمر.

وتعمل الوزارة لتفعيل برامج ومبادرات لهدف تشجيع العمل التطوعيّ بطرق احترافية، وذات جودة عالية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، من خلال عدة مبادرات، ومن ضمن مشاريعها إطلاق البوابة الوطنية للتطوع قريبًا، التي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة، وتعتبر حاضنة سعودية للعمل التطوعي، بتوفير بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين، وتمتاز بعدة مميزات.