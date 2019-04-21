السعودية اليوم / الخدمة المدنية بنجران تطلع منسوبي فرع وزارة الإعلام بالمنطقة على آلية تحديث البيانات الوظيفية



نجران 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

اطلع فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة نجران اليوم، خلال زيارة ميدانية لمنسوبي فرع وزارة الإعلام بالمنطقة، على آلية تحديث بيانات موظفي القطاع العام، ضمن خدمة " بياناتي الوظيفية ".

وأكد مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة علي بن عوض القحطاني، أهمية بناء قاعدة بيانات موثقة وسليمة، تنفيذاً للتوجيهات السامية التي أكدت على تزويد وزارة الخدمة المدنية بالبيانات الوظيفية لموظفي الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية.

وأشار القحطاني إلى اهتمام الوزارة بالخدمات الإلكترونية المقدمة للجهات الحكومية ومنسوبيها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ضمن ملف التحول الرقمي.

يذكر أن خدمة " بياناتي الوظيفية " تقدم خدمات متعددة للموظفين منها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، والاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، إضافةً إلى تمكين الموظف من متابعة مختلف الطلبات من أي مكان.

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10:49ت م

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