

تبوك 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة راين كليها والوفد المرافق له، عدداً من المواقع التاريخية والاثرية والتي تزخر بها منطقة تبوك، ومنها المتحف الإقليمي بالمنطقة، ومركز تبوك التاريخي، وقلعة تبوك الأثرية.

كما زار القنصل متحف سكة الحديد وما تحويه من قطع ومعروضات، مستمعاً لشرح من مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك بن محمد الشليبي عن مشروع العرض المتحفي الجاري تنفيذه في المتحف الرئيس ومراحله التشغيلية.

وفي ختام زيارته، أشاد القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بما تشهده منطقة تبوك من تطور في المجالات السياحية، مثمناً اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة بتراث تبوك.

// انتهى //

10:41ت م

0025





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور المواقع التاريخية بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.