السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة اعتداءات سريلانكا إلى 137 قتيلاً



كولومبو 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

ارتفع عدد ضحايا الانفجارات التي استهدفت ، اليوم ، عدة مواقع في سريلانكا إلى 137 قتيلاً .

وأوضح مصدر في شرطة كولومبو في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات أعلنت في حصيلة أولية لعدد الضحايا حتى الآن 45 قتيلاً بينهم تسعة أجانب في العاصمة كولومبو و67 في نيغومبو إلى الشمال و25 في باتيكالوا في شرق البلاد.

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10:17ت م

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