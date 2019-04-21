السعودية اليوم / " الأرصاد " تصدر تنبيهاً متقدماً عن نشاط للرياح مثيرة للأتربة على منطقة تبوك



تبوك 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن نشاط في الرياح السطحية، ينتج عنها إثارة الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وتيماء وحالة عمار والبدع والوجه وضباء والمويلح والمنجور وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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09:52ت م

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