السعودية اليوم / المملكة تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي 2019



الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

تشارك المملكة العربية

وتهدف مشاركة المملكة التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتعريف المختصين بقطاع السفر والسياحة العربي والعالمي بالخطوات التطويرية التي تشهدها صناعة السياحة السعودية والمشاريع الكبرى بالوقت الراهن، بدعم كبير من قيادة المملكة، وتنفيذ رؤيتها الوطنية الشاملة، نحو الاهتمام بهذه الصناعة التي تعتمد عليها دول العالم في تعزيز مواردها.

كما يستفاد من هذا الملتقى الاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة بالقطاع السياحي، والنظر في محاكاة المتميز منها، وفق ما يلائم السوق السعودي، إذ يعد هذا المعرض السنوي من أهم التجمعات الدولية المتخصصة بالشأن السياحي من خلال الحضور الكثيف لفعالياته ومتابعة الجديد فيه عبر تواجد 90 دولة من حول العالم.

ويعد المعرض فرصة سنوية للتعريف بالمنتجات والخدمات والوجهات السياحية بالمملكة والفرص الاستثمارية المتاحة، ويسهم في الوقت نفسه، في بناء علاقات مثمرة بين الشركات السياحية الوطنية ونظيراتها الدولية، وهذا العام يشارك في جناح المملكة أكثر من 60 جهة مرتبطة بقطاع السياحة، ومن أبرزها المشاريع السياحية الكبرى التي أعلنتها المملكة مؤخراً، وهي نيوم والبحر الأحمر وأمالا وبوابة مدينة الدرعية والهيئة العامة للطيران المدني ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية كما تشارك الفنادق السعودية وشركات الطيران ووكالات السفر ومنظمي الرحلات، ويحتوى جناح المملكة على العروض التقنية وأفلام للمشاريع السياحية الكبرى والمواقع السعودية المسجلة بقائمة اليونسكو العالمية.

وهذا العام سيكون هناك حضور لمبادرة المواسم السعودية، التي أعلنت في شهر فبراير الماضي، وهي تضم 11 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق المملكة، كما تبرز المشاركة المقومات الحضارية والطبيعية والاستثمارية التي تنفرد بها بلادنا، وكذلك شرح عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجالات السياحية والتراثية للمختصين والمستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين والضيوف من الجهات المشاركة ومنظمات السياحة، وتعريف المسؤولين في الشركات الاستثمارية العالمية بمشاريع الوجهات السياحية بمناطق المملكة، وفرص الاستثمار بقطاع الإيواء، كما أن ملتقى دبي فرصة سانحة للشركات السياحية السعودية للوصول الى أسواق عربية ودولية التسويق المملكة كوجهة سياحية منافسة.

ويعد ملتقى سوق السفر العربي حدثاً عالمياً لقطاع السفر بمنطقة الشرق الأوسط ويقام سنوياً على مدى أربعة أيام، ويستضيف المعرض أكثر من 40 ألف زائرًا من المتخصصين بقطاع السفر والمسؤولين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام الدولية بهدف التواصل واكتشاف أحدث اتجاهات قطاع السياحة.

// انتهى //

09:51ت م

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الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واستشارك المملكة العربية السعودية ، في معرض سوق السفر العربي في دبي في نسخته الـ 26، خلال الفترة من 28 أبريل وحتى الأول من مايو 2019، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتهدف مشاركة المملكة التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتعريف المختصين بقطاع السفر والسياحة العربي والعالمي بالخطوات التطويرية التي تشهدها صناعة السياحة السعودية والمشاريع الكبرى بالوقت الراهن، بدعم كبير من قيادة المملكة، وتنفيذ رؤيتها الوطنية الشاملة، نحو الاهتمام بهذه الصناعة التي تعتمد عليها دول العالم في تعزيز مواردها.كما يستفاد من هذا الملتقى الاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة بالقطاع السياحي، والنظر في محاكاة المتميز منها، وفق ما يلائم السوق السعودي، إذ يعد هذا المعرض السنوي من أهم التجمعات الدولية المتخصصة بالشأن السياحي من خلال الحضور الكثيف لفعالياته ومتابعة الجديد فيه عبر تواجد 90 دولة من حول العالم.ويعد المعرض فرصة سنوية للتعريف بالمنتجات والخدمات والوجهات السياحية بالمملكة والفرص الاستثمارية المتاحة، ويسهم في الوقت نفسه، في بناء علاقات مثمرة بين الشركات السياحية الوطنية ونظيراتها الدولية، وهذا العام يشارك في جناح المملكة أكثر من 60 جهة مرتبطة بقطاع السياحة، ومن أبرزها المشاريع السياحية الكبرى التي أعلنتها المملكة مؤخراً، وهي نيوم والبحر الأحمر وأمالا وبوابة مدينة الدرعية والهيئة العامة للطيران المدني ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية كما تشارك الفنادق السعودية وشركات الطيران ووكالات السفر ومنظمي الرحلات، ويحتوى جناح المملكة على العروض التقنية وأفلام للمشاريع السياحية الكبرى والمواقع السعودية المسجلة بقائمة اليونسكو العالمية.وهذا العام سيكون هناك حضور لمبادرة المواسم السعودية، التي أعلنت في شهر فبراير الماضي، وهي تضم 11 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق المملكة، كما تبرز المشاركة المقومات الحضارية والطبيعية والاستثمارية التي تنفرد بها بلادنا، وكذلك شرح عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجالات السياحية والتراثية للمختصين والمستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين والضيوف من الجهات المشاركة ومنظمات السياحة، وتعريف المسؤولين في الشركات الاستثمارية العالمية بمشاريع الوجهات السياحية بمناطق المملكة، وفرص الاستثمار بقطاع الإيواء، كما أن ملتقى دبي فرصة سانحة للشركات السياحية السعودية للوصول الى أسواق عربية ودولية التسويق المملكة كوجهة سياحية منافسة.ويعد ملتقى سوق السفر العربي حدثاً عالمياً لقطاع السفر بمنطقة الشرق الأوسط ويقام سنوياً على مدى أربعة أيام، ويستضيف المعرض أكثر من 40 ألف زائرًا من المتخصصين بقطاع السفر والمسؤولين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام الدولية بهدف التواصل واكتشاف أحدث اتجاهات قطاع السياحة.// انتهى //09:51ت م0015

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.