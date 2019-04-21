شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الشرقية: التصدي «بكل حزم» لظاهرة الوقوف المزدوج والان نبدء بالتفاصيل
وبين المصدر أن هناك غرامات مقررة لهذا التصرف تتراوح قيمتها من 100 ريال إلى 150 ريالا، بالإضافة إلى حجز المركبة في حالة عدم الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه، مؤكدا أن هدفهم الأول المحافظة على السلامة المرورية وتسهيل حركة السير.
وقال: إن رجال المرور يتعاملون مع السائقين بكل حزم؛ للحد منها والقضاء على ظاهرة الوقوف الخاطئ للمركبات في الشوارع العامة، وإن إدارات المرور في كل المحافظات تعتمد خطة تتضمن مشاركة كافة الضباط والأفراد ونزولهم للميدان وتمركزهم وفق مسار ومسافات بينهم تضمن انسيابية الحركة المرورية. وأضاف: إن كافة الإجراءات التي تتخذ من قبل إدارات المرور جاءت لرفع الوعي لدى السائقين بأنظمة المرور وضرورة التقيد بها وعدم مخالفتها؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وحتى نضمن عدم حدوث أي مشاكل في حركة السير للمركبات داخل شوارع المحافظة.
وكان عدد من المواطنين والمقيمين قد أعربوا عن استيائهم من تصرفات عدد من السائقين المخالفين بتعمد الوقوف المزدوج الخاطئ في عدد من الشوارع العامة بالشرقية، مشيرين إلى انتشار هذه الظاهرة أمام المطاعم والمحلات التجارية والبقالات، متسببة في إرباك حركة السير.
وطالب المواطنون بتدخل الإدارة العامة للمرور بتغليظ العقوبات والغرامات على المخالفين؛ للحد من هذه السلوكيات الخاطئة حتى لا تتسبب في حوادث، وتُعطل مصالح الناس، وتوقف حركة السير.
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