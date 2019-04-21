صور.. انطلاق الاختبارات النهائية بمختلف المدارس بالمملكة

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ أكثر من مليوني طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في كافة مناطق المملكة صباح اليوم الأحد الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي 1439هـ/ 1440هـ.

وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل، انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية والقاعات، والأفنية الداخلية للمدارس والتي تم تجهيزها لأداء الاختبارات، مع توفير كافة الخدمات والمتطلبات اللازمة للطلاب والطالبات.

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وتبذل وزارة التعليم وإدارات التعليم بالمناطق المختلفة جهوداً كبيرة لضمان سير الاختبارات النهائية وسط أجواء من الراحة، حيث سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية.

وكانت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد أكدت اكتمال الاستعدادات في مدارس البنات من جميع النواحي، داعية أولياء الأمور والأمهات لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل المنازل، ومتابعتهم خارجها لأداء اختباراتهم في أجواء مطمئنة ومريحة.