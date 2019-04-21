في مثل هذا اليوم.. اشتعال ثورة الجزائر وعودة شرم الشيخ لمصر

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 21 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

الحرب الأمريكية الإسبانية

في مثل هذا اليوم عام 1898، بدأت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، وذلك بشأن بعض الجزر والمناطق في أمريكا الشمالية.

احتلال المكسيك

في مثل هذا اليوم عام 1914، تمكنت قوات النخبة البحرية الأمريكية “المارينز” من السيطرة على مدينة فيرا كروز بالمكسيك، ودامت سيطرتهم على المدينة لمدة 6 أشهر.

عاصمة البرازيل

في مثل هذا اليوم عام 1960، تم الإعلان عن أن مدينة برازيليا هي عاصمة البرازيل، خلفًا لنظيرتها ريو دي جانيرو، والتي تعد من المدن التي تمتلك قيمة تاريخية وحضارية في البلاد.

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ثورة الجزائر

في مثل هذا اليوم عام 1961، شهدت الجزائر أعمال عنف واسعة بعد أن استخدم الجيش الفرنسي منتهى القسوة في التعامل مع المتظاهرين.

شرم الشيخ المصرية

في مثل هذا اليوم عام 1982، استعادت مصر مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، بموجب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.