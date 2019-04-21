صحة بيشة تعلق على خصم 25% من راتب موظفيها

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - بيشة

قامت صحة بيشة بخصم 25 % من رواتب الموظفين للشهر الحالي لتصحيح خطأ تقني حدث قبل 5 أشهر حيث تم صرف راتب شهرين دفعة واحدة.

وتسبب ذلك في إثارة حالة من الغضب بين منسوبي المديرية على وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لاقتراب شهر رمضان، حيث طالب الموظفون بتخفيض نسبة الاقتطاع بما يتناسب مع ظروفهم.

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من جهتها، أصدرت صحة بيشة بياناً أكدت خلاله أنها تستشعر الظروف الأسرية والاقتصادية والاجتماعية لمنسوبيها، وتعمل على ضمان حصول الجميع على حقوقهم الوظيفية والمالية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

وشددت على التزامها بتطبيق جميع اللوائح النظامية المتعلقة بالإجراءات المالية في الصرف، أو استعادة المبالغ المالية التي يتم صرفها دون استحقاق.

وأوضحت صحة بيشة في بيانها أن ما حدث من إضافة راتب شهر لمنسوبيها كان نتيجة خطأ بشري حدث بسبب تطبيق نظام صرف مالي إلكتروني حديث “منصة”، وهذا يبين أن المبلغ الذي استفاد منه الموظفون جاء صرفه دون استحقاق؛ ما يعني أحقية استعادته.

وأضافت أن أنظمة الخدمة المدنية تنص على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع 33% من الراتب، وهذا ما راعته في تحديد نسبة الاستقطاع، بل إنه تم تخفيض النسبة إلى 25 %، لافتةً إلى أن المبلغ المصروف من ميزانية الرواتب وفي حال عدم سداده قبل نهاية العام المالي فإنه سيعد عجزًا في الميزانية لا يمكن تغطيته.