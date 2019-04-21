الخدمات البنكية غائبة عن موظفات الحد الجنوبي فهل تتدخل ساما؟

2019-04-21

متابعات الخليج 365 ـ علي مدخلي ـ جازان

على الرغم من التطور الكبير في القطاع المصرفي وانتشار شبكة كبيرة من الفروع في محافظات المملكة، إلا أن الخدمات البنكية النسائية غائبة في محافظات الحد الجنوبي الأربع بمنطقة جازان، وهي صامطة وأحد المسارحة والحرث والطوال، والتي يتبعها عدد من المراكز والقرى وذات كثافة سكانية كبيرة.

ولا تزال معلمات وموظفات يعانين في هذه المحافظات من عدم توفر خدمات بنكية نسائية تقوم بخدمتهن، مستغربين هذا التجاهل من البنوك منذ فترة طويلة، مؤكدين أنهن يعانين من الازدحام في الأقسام الرجالية ما يعرضهن للإحراج عند مراجعتهم لهذه البنوك لحصول على خدمات بنكية أو تمويل شخصي، مطالبين مؤسسة النقد بسرعة الاستجابة لمطالبهن وتعميد البنوك بافتتاح أقسام نسوية فيها لخدمتهن.

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وقالت الموظفة مريم علي: نأمل من البنوك الإسراع في افتتاح أقسام تخص الجانب النسوي يقوم بخدمة الموظفات والمعلمات فجميع فروع البنوك الموجود لدينا لا يوجد فيها حتى فرع واحد بالنساء يقوم بخدمتنا فنحن الآن نواجه صعوبة فمثلًا إذا احتجت تمويلًا شخصيًّا لابد من الذهاب إلى مدينة جازان وقطع مسافة 60 كم حيث الفرع النسوي الوحيد لأحد البنوك هناك فنأمل من مؤسسة النقد (ساما) النظر لنا وتوجيه البنوك بفتح أقسام نسائية في الحد الجنوبي من جازان.

أما الموظفة فاطمة حمدي- موظفة- فقالت: نعاني من مشكلة عدم توفر خدمات بنكية نسائية في محافظات القطاع الجنوبي مما يجعلنا بين خيارين إما التوجه للصالات الرجالية ونزاحم من أجل الحصول على هذه الخدمات أو التوجه على الفرع الوحيد الذي يبعد عن منزلي ما يقارب 70 كم لحصول على الخدمات البنكية فنأمل من المسؤولين في البنوك بوضع حد لمعاناتنا وافتتاح أقسام نسائية تراعي خصوصيتنا كنساء.

من جهته، أكد عبدالله الهزازي: عندما تحتاج زوجتي أي خدمة بنكية وأتوجه على البنوك ترفض إجراء أي خدمة لها إلا بحضورها شخصيًّا؛ ما يجعلنا في حرج، خاصة أن البنوك مزدحمة دائمًا بالرجال فلو كان هناك قسم نسوي في هذه البنوك لكان الأفضل؛ حفاظًا على خصوصية المرأة.